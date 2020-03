"Não estamos no pico (da epidemia), e sim no que chamamos de ponto de inflexão", disse o médico Emmanuel André, um dos porta-vozes do governo para a crise.

A Bélgica, país de 11,4 milhões de habitantes, registou 513 mortes provocadas pela COVID-19 até esta segunda-feira e 11.899 casos confirmados.

O país prolongou o as medidas de confinamento até 19 de abril, mas a primeira-ministra belga, Sophie Wilmès, alertou que pode ampliar o período até 3 de maio, de acordo com a evolução da situação.

"A força da epidemia está a começar a diminuir pelas medidas adotadas, mas é muito importante manter os esforços porque os casos podem aumentar se relaxarmos", disse Emmanuel André.

Como é que o sabão destrói o vírus? Dúvidas e perguntas frequentes sobre a lavagem das mãos