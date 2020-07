“O Conselho de Segurança Nacional reúne nesta segunda-feira, com base num novo relatório da Celeval (a equipa responsável por avaliar a pandemia), admitindo-se medidas adicionais a nível nacional”, escreveu Wilmés, na sua conta pessoal da rede social Twitter.

A situação em Antuérpia, onde os casos estão a aumentar mais rapidamente do que no resto do país, preocupa particularmente as autoridades belgas.

Medidas reforçadas entram hoje em vigor, em particular o uso obrigatório da máscara em locais muito frequentados, como mercados, ruas comerciais, hotéis, restaurantes e cafés.

A máscara já era obrigatória desde 11 de julho em transporte público, lojas, cinemas, locais de culto e museus e bibliotecas.

Atualmente, os belgas estão autorizados a ver 15 pessoas por semana, mas “essa bolha de 15 certamente não é definitiva e a sua manutenção no futuro dependerá do comportamento individual”, explicou a primeira-ministra, na quinta-feira.