O Infarmed mandou recolher do mercado um lote do medicamento Bekunis Chá, indicado para a obstipação, por terem sido detetadas embalagens distribuídas em Portugal erradamente rotuladas em alemão, informou a autoridade do medicamento.

Segundo o Infarmed, as embalagens rotuladas em alemão foram detetadas pelo titular da Autorização de Introdução no Mercado, a empresa Roha Arzneimittel GmbH. O lote recolhido (n.º 110566) do Bekunis chá medicinal instantâneo (frasco 32g) tem a validade de 01/2024, acrescenta o Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.