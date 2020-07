As autoridades catalãs pediram aos habitantes de Barcelona, esta sexta-feira (17), que fiquem em casa e saiam apenas se for essencial, devido ao aumento do número de contágios por coronavírus.

"Precisam de ficar em casa, se não for essencial sair", disse Meritxell Budó, porta-voz do governo catalão, à população de Barcelona, a segunda cidade espanhola, anunciando a proibição de reuniões de mais de dez pessoas, a redução da lotação em bares e o encerramento de teatros, cinemas e outros locais de entretenimento. Espanha contabilizou ontem 580 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, o que representa um novo máximo diário desde o fim do estado de emergência naquele país, em junho passado. Segundo os dados disponibilizados pelas autoridades espanholas, este número diário representa um aumento de 190 casos em relação a quarta-feira. Dos 580 novos casos de infeção, 266 foram diagnosticados em Aragão e 142 na Catalunha. Os números globais do país, desde o início da pandemia, apontam para 258.855 casos de infeção. Nos últimos sete dias foram contabilizadas nove mortes associadas à doença COVID-19. Em termos totais, e desde o início da pandemia, Espanha regista 28.416 vítimas mortais (com testes positivos), mais três óbitos em comparação aos dados fornecidos na quarta-feira pelo Ministério da Saúde espanhol. Continuar a ler O fim do estado de emergência em Espanha aconteceu no passado dia 21 de junho, depois de três meses de medidas drásticas para controlar a pandemia. Desde que o novo coronavírus foi detetado na China, em dezembro do ano passado, a pandemia da doença covid-19 já provocou mais de 584 mil mortos e infetou mais de 13,58 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse (AFP).