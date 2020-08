O número de infeções diárias caiu hoje para 871, abaixo dos 950 relatados na quinta-feira, o que leva o número total de contágios confirmados por teste para 309.005.

O número de pacientes internados em hospitais britânicos também caiu ligeiramente nos últimos dias para 1.101 pessoas, em comparação com as 1.118 de quinta-feira e as 1.152 de quarta-feira.

No entanto, 142 novos pacientes foram admitidos na quinta-feira, enquanto 69 pessoas precisam de ventilação assistida.

Os números divulgados hoje pelo Grupo de Aconselhamento Científico para Emergências do Governo Britânico (SAGE, na sigla em inglês) sugerem que a taxa de transmissão do vírus se está a aproximar de 1% em todas as regiões do país, nível acima do qual o vírus se multiplica na sua expansão.

Os especialistas alertam também que o rácio de contágio pode já estar acima desse limiar em Inglaterra.

“Começamos a ver os primeiros indícios de que esses valores possam estar a aumentar. Este facto ainda não está refletido nessas estimativas, pois os dados que usamos para calcular o rácio e o nível de crescimento refletem a situação de algumas semanas”, sublinham os cientistas.

Por outro lado, o Departamento Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) indicou que cerca de 28.300 pessoas em lares ingleses foram infetadas com a covid-19 entre 27 de julho e 02 de agosto, o que representa cerca de 0,05% da população.

Esse órgão considera que, apesar dos dados diários publicados pelo Governo sugerirem que o número de infeções aumentou desde o final de junho, esta tendência pode ter estabilizado.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 715 mil mortos e infetou mais de 19,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.