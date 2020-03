“No meu caso particular, com o meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria, quanto muito, acometido por uma gripezinha ou resfriadinho”, considerou.

Hoje, o Presidente brasileiro voltou a defender as mesmas ideias e disse que conversará com o ministro da Saúde para estabelecer uma quarentena vertical, isolando apenas idosos e pessoas que estão no grupo de risco.

Comentando a posição contra o isolamento social defendido por Bolsonaro, a Sociedade Brasileira de Infectologia frisou, em nota, a sua preocupação com a posição do chefe do poder executivo brasileiro.

“Neste difícil momento da pandemia de covid-19 em todo o mundo e no Brasil, trouxe-nos preocupação o pronunciamento oficial do Presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ser contra o fechamento de escolas e ao se referir a essa nova doença infecciosa como um ‘resfriadinho'”, disse a Sociedade Brasileira de Infetologia.

“Tais mensagens podem dar a falsa impressão à população que as medidas de contenção social são inadequadas e que a covid-19 é semelhante ao resfriado comum. A pandemia é grave, pois até hoje já foram registados mais de 420 mil casos confirmados no mundo e quase 19 mil óbitos, sendo 46 no Brasil”, acrescentou.

Outra organização que se pronunciou foi a Associação Paulista de Medicina. O órgão afirmou, num comunicado, que se a intenção do Presidente brasileiro foi a de acalmar a população, “a reação da sociedade mostra que ele não alcançou os seus objetivos”.

“Você não traz esperança minimizando o problema, mas reforçando as soluções. Existe um perigo próximo, evidente, real e gravíssimo. Enfrentá-lo é prioritário”, concluiu.

