A ASAE está a realização uma operação no âmbito da atual situação pandémica, avança o Jornal de Notícias.

O centro comercial Via Catarina, no centro do Porto, foi um dos espaços fiscalizados esta terça-feira de manhã.

Segundo o referido jornal, já foram levantados vários autos de contraordenação.

A operação está a desenvolver dezenas de inspetores.

