Nevralgia do trigémeo

A nevralgia do nervo trigémeo também conhecida como neuralgia do trigémeo ou doença de Fothergill é um distúrbio neuropático do nervo trigémeo que causa episódios de dor intensa nos olhos, lábios, nariz, couro cabeludo, testa e mandíbula. É rara e crónica. A dor aguda, descrita como um choque elétrico, torna-se progressivamente pior ao longo do tempo.

Zona

É uma doença infecciosa provocada pela reativação do mesmo vírus que provoca a varicela. Caracteriza-se por uma erupção cutânea acompanhada de dor intensa, num dos lados do corpo. O primeiro sintoma é quase sempre de dor intensa localizada. Na fase aguda a dor está presente, em média, durante 2 a 4 semanas. As lesões são pequenas bolhas avermelhadas que surgem progressivamente ao longo de uma faixa estreita de pele.

Cefaleia em salvas

A cefaleia em salvas é caracterizada por dores extremamente fortes em apenas um lado da cabeça, durante 10 a 120 minutos, e podendo ocorrer mais do que uma vez por dia. As reais causas da cefaleia em salvas ainda são desconhecidas. A dor é tremendamente maior do que qualquer outro tipo de cefaleia.

Mutilação genital

Masculina ou feminina. Estes rituais são condenados pela Organização Mundial de Saúde. Para além de colocarem a vida em risco, são altamente dolorosos e aumentam o risco de infeção e de várias doenças sexualmente transmissíveis.

Pedras na vesícula

O principal sintoma de pedra na vesícula ou colelitíase é a cólica biliar, que é uma dor súbita e intensa no lado direito do abdómen. Normalmente essa dor surge cerca de trinta minutos a uma hora depois da refeição, mas passa depois da digestão dos alimentos. Estas dores são muitas vezes comparadas às dores de parto.

Dores de parto

Sem o recurso a anestesia, muitas progenitoras acabariam por ficar inconscientes. A dor de parto é a mais temida entre as mulheres, especialmente para as futuras mães. É um processo fisiológico que integra o parto. A sua intensidade varia de mulher para mulher e de filho para filho. Felizmente existem vários tipos de anestesia, gases relaxantes e cesariana.

Pedra nos rins

O cálculo renal é uma massa sólida formada por pequenos cristais que podem ser encontrada tanto nos rins quanto em qualquer outro órgão do trato urinário. Quando pequenas, estas massas são expelidas na urina. O cálculo renal é conhecido popularmente como pedras nos rins. O cálcio pode combinar-se com outras substâncias, como o oxalato, o fosfato ou o carbonato para formar estas pedras.

Fibromialgia

A fibromialgia é um dos maiores mistérios da medicina. É uma doença que se caracteriza por dores difusas e debilitantes envolvendo músculos, tendões e ligamentos. Estas dores neuromusculares começam de forma generalizada e em áreas como o pescoço, ombros e região lombar. A dor da fibromialgia pode ser descrita como semelhante a uma queimadura. Às vezes podem ocorrer espasmos musculares. Acredita-se que a doença seja provocada por uma perturbação dos mecanismos da dor, nos fusos neuromusculares, não havendo propriamente lesão de qualquer tipo de órgão.

Queimaduras severas

As queimaduras graves são dolorosas, não só quando acontecem, mas também durante o processo de cura. A mais séria, a queimadura de terceiro grau, envolve todas as camadas da pele, juntamente com a gordura, o músculo e em alguns casos o osso. A queimadura de segundo grau, embora considerada menos grave, pode ser igualmente dolorosa e angustiante.

Abcesso oral

Um abcesso dentário é uma acumulação de pus no dente ou gengiva devido a uma infeção bacteriana. O abcesso pode ocorrer em diferentes regiões do dente por razões várias. Um abcesso periapical ocorre na ponta da raiz dentária, enquanto que um periodontal ocorre nas gengivas junto à raiz de um dente. A dor é debilitante e só termina depois do dente tratado ou sob medicação.