O glaucoma, uma doença crónica e progressiva que afeta cerca de 200 mil portugueses e que é assintomática até fases muito avançadas da sua evolução, é a principal causa de cegueira irreversível em todo o mundo. Um silêncio nos sintomas que justifica uma atenção redobrada ao único fator de risco em que se pode atuar: a hipertensão ocular. "Não havendo cura para o glaucoma, o tratamento deve ser dirigido à prevenção da sua progressão", adverte o oftalmologista Flávio Alves, Coordenador do Grupo Português de Glaucoma da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia.

"A única forma comprovadamente eficaz de atrasar a progressão do glaucoma consiste na diminuição da pressão intraocular", garante.

O especialista refere que, no caso de existirem fatores de risco, a consulta com um oftalmologista deve ser "o mais precoce possível". Na ausência destes ou de qualquer suspeita da doença, "é aconselhável, a partir dos 40 anos, uma visita anual ou de dois em dois anos".

Definido "como uma doença do nervo ótico (neuropatia ótica) progressiva, com alterações estruturais características, nomeadamente a diminuição da espessura da camada de fibras nervosas da retina (que dão origem ao nervo ótico), o aumento da escavação da cabeça do nervo ótico e perdas no campo visual que podem evoluir para a cegueira".

São vários os tipos de glaucoma, "que se pode classificar quanto à sua causa em primário (sem causa identificada) ou secundário (com causa identificada) e quanto ao estado do ângulo que se forma entre a íris e a córnea (local por onde é feita a drenagem do humor aquoso, o líquido que preenche a parte anterior do olho) em de ângulo aberto ou fechado".

Mas independentemente de cada um, "sem tratamento, a maioria dos glaucomas leva à perda progressiva e irreversível da visão".