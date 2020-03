A propagação do Covid-19 foi um dos temas analisados na reunião do Comité Permanente da Comissão Política da UNITA que decorreu na terça-feira sob orientação do presidente do partido, Adalberto da Costa Júnior, e que contou com a participação de membros do Conselho Presidencial e do Governo Sombra.

Num comunicado hoje divulgado, a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) alertou para a necessidade de as populações observarem “cuidados preventivos”, apelando para a realização de campanhas de esclarecimento e para a criação “urgente” de todas as condições humanas e técnicas para defender as vidas angolanas, mostrando-se pronta “a cooperar” na cruzada contra o coronavírus.

Na reunião foi analisado o calendário de atividades do partido para março e início de abril, nomeadamente o programa das jornadas parlamentares, que vão ter lugar entre 11 a 13 de março no Kuanza Sul, e o ato central das comemorações dos 54 anos da fundação do partido, a 14 de Março no Sumbe, bem como o IV Congresso Ordinário da LIMA (organização feminina do partido) de 1 a 3 de Abril de 2020.

Foram também debatidos aspetos relativos à situação política e sócio-económica do país, com os dirigentes da UNITA a reiterarem a necessidade de reformas na Constituição e Comissão Nacional Eleitoral (CNE).

Saiu da reunião também um apelo aos angolanos para criarem “uma frente nacional para a institucionalização e funcionamento efetivo das autarquias, em simultâneo em todos os municípios neste ano de 2020″.