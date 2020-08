Os serviços de urgência pediátrica e geral do hospital de Beja foram ampliados para cumprir as normas exigíveis e salvaguardar as condições necessárias para a prestação de cuidados de saúde devido à pandemia de COVID-19.

Segundo a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, que gere o hospital de Beja, os serviços não estavam dimensionados para “cumprir as normas exigíveis para prestação de cuidados face ao desafio da pandemia” e foram adotadas soluções para melhorar “substancialmente” as condições físicas, criar circuitos separados e garantir “a qualidade e a segurança necessárias para profissionais e utentes”.

O Serviço de Urgência Pediátrica foi instalado e está a funcionar em módulos contentorizados, “salvaguardando todas as condições necessárias” para a prestação de cuidados de saúde.

No final deste mês deverá ficar disponível a estrutura modular de ampliação do Serviço de Urgência Geral, que terá espaços individualizados de triagem e consulta e salas de observação e de espera, o que permitirá “assegurar a resposta à situação de pandemia e de temperaturas extremas com qualidade e segurança para todos”.