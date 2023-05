Saiba neste artigo da médica imunoalergologista Marta Chambel como atenuar os sintomas alérgios.

Os sintomas de alergia podem existir apenas em algumas altura do ano. A primavera é tipicamente a altura do ano que de um modo geral toda a gente associa ao aparecimento de alergia.

Os sintomas de rinite e conjuntivite alérgicas são os mais frequentes na primavera. Os espirros, comichão no nariz, garganta e olhos e lacrimejo que podem causar olhos inchados são os sintomas que nesta altura do ano incomodam tanta gente e interferem na sua qualidade de vida. Estes sintomas podem mesmo impedir a realização de tarefas tão simples como passear ou conduzir. Estas queixas surgem mais frequentemente no exterior e quando os dias são quentes, secos e ventosos.

Quando os sintomas de alergia aparecem nos meses de primavera são causados por alergia aos pólenes de ervas e/ou árvores.

Os pólenes que causam alergia são partículas muito pequenas e leves. Por isso são levados pelo vento até longas distâncias. Os pólenes que causam mais alergias em Portugal são os pólenes da oliveira, das gramíneas (ou fenos, como por exemplo a relva) e a parietária (também conhecida como alfavaca-de-cobra).

A confirmação de alergia a pólenes é feita com a realização de testes cutâneos por picada e/ou análises ao sangue.

Quando existem sintomas de alergia apenas nos meses de primavera existe a tendência para procurar ajuda de um médico alergologista apenas na altura em que surgem sintomas. No entanto, é muito importante a prevenção e o tratamento atempado para evitar as queixas associadas a estas alergias nesta altura do ano.

São várias as medidas que podem ser postas em prática para reduzir os sintomas alérgios em quem tem alergia a pólenes:

Arejar a casa no incio a manhã ou no final do dia

Evitar corridas e exercício físico ao ar livre

Quando andar de mota utilizar capacete com viseira

Nos passeios de carro no campo as janelas devem estar fechadas

A utilização de óculo de sol no exterior diminui o contacto do olho com os pólenes e consequentemente diminui os sintomas de conjuntivite (lacrimejo, comichão, olho vermelho que pode inchar)

O tratamento destas alergias também pode ser feito com vacinas anti-alérgicas cujo intuito é curar a doença alérgica e assim evitar o aparecimento de sintomas de alergia e a necessidade de medicação para controlar os sintomas.