As autoridades alemãs desejam instaurar "proibições de saída" em zonas geográficas limitadas para os habitantes, que regressariam ao confinamento depois da deteção de um novo foco de COVID-19, de acordo com o projeto do qual a AFP obteve uma cópia.

A Alemanha regista um total de 199.726 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), a COVID-19 já provocou 9.071 mortes na Alemanha, a maior parte nos estados da Baviera, Bade-Vurtemberga e Renânia do Norte-Vestefália. São também estas as três regiões com o maior número de casos de contágio, com 49.427, 36.162 e 45.233 respetivamente.

Já em França, o decreto que torna obrigatório o uso de máscara em locais públicos fechados "entrará em vigor na próxima semana", anunciou o primeiro-ministro Jean Castex no Senado. "A previsão para a entrada em vigor das determinações era 1 de agosto", recordou o primeiro-ministro. "Mas a data era tardia. O decreto entrará em vigor na próxima semana", afirmou, durante um discurso de política geral aos senadores.

"O uso da máscara constitui, juntamente com as medidas de distanciamento, uma medida de prevenção e proteção eficaz", disse.

A 14 de julho, o presidente Emmanuel Macron anunciou que o uso de máscara seria obrigatório nos locais públicos fechados a partir de 1 de agosto, mas grande parte da sociedade exigia a aplicação da norma o mais rápido possível.

Na região de Mayenne, oeste do país, o uso da máscara é obrigatório em seis localidades devido ao aumento dos casos de COVID-19, que já superam o rácio de 50,1 por 100.000 habitantes.