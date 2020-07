De acordo com a página oficial do Instituto Robert Koch não houve registo de vítimas mortais nas últimas 24 horas, fixando-se o número em 9.068.

A Baviera e a Renânia do Norte-Vestefália são os dois Estados federados que registaram o maior aumento de novos casos com 77 e 141 respetivamente. Estas são também as duas regiões com maior número total de infeções desde o início da pandemia.

O governo alemão está a avaliar a possibilidade de restringir as viagens ao estrangeiro aos residentes em localidades ou regiões afetadas por surtos.

“Estamos a considerar se esta possibilidade não é melhor do que obrigar o viajante a regressar quando chegar ao seu destino de férias”, assumiu Helge Braun, chefe da Chancelaria e ministro federal de Assuntos Especiais, em declarações ao canal de televisão privado NTV.