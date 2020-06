Em comunicado, a Autoridade de Saúde dos Açores adianta que, no mesmo período, foram efetuadas 654 análises nos dois laboratórios de referência da Região, mas que todos eles deram negativo para infeção pelo novo coronavírus.

Mantém-se, assim, até ao momento, três casos positivos ativos de infeção pela covid-19, dois na ilha de São Miguel e um na ilha Terceira, de um total de 151 casos detetados no arquipélago desde o início da pandemia.

O boletim divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde, no entanto, aponta para um novo caso relativamente ao boletim de sexta-feira, apontando para 149 casos e 15 óbitos na Região Autónoma, desde o início da pandemia.

A Autoridade de Saúde Regional aconselha a população e as organizações públicas e privadas, a manterem e reforçarem, sempre que possível, as medidas de prevenção e contenção da pandemia, e que sejam cumpridas todas as recomendações já tornadas públicas a este propósito.

A nível nacional, há a registar, nas últimas 24 horas, mais 323 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, e mais seis óbitos, de acordo com o boletim da situação epidemiológica, revelado pela Direção Geral de Saúde, sendo que, a maioria dos novos casos (79%) foram diagnosticados na região de Lisboa e Vale do Tejo.