No seu comunicado diário a entidade explica que em São Miguel foram registados 20 casos no concelho de Ponta Delgada e cinco no concelho da Ribeira Grande.

No Faial foi também registado um novo caso, na Horta.

Os novos casos de covid-19 nos Açores foram diagnosticados a partir de 1.079 análises realizadas em laboratórios convencionados.

Quanto a internamentos, hoje há seis doentes internados (menos um do que na quarta-feira), todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, mas nenhum se encontra em Unidade de Cuidados Intensivos.

O arquipélago regista presentemente 183 casos positivos ativos, sendo 154 em São Miguel, 18 no Faial, seis em Santa Maria, três na Terceira e dois no Pico.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 9.321 casos positivos de covid-19, dos quais 8.916 recuperaram da doença. Quarenta e quatro pessoas morreram, 95 saíram do arquipélago e 89 apresentaram prova de cura de anterior infeção.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 11 de outubro já foram vacinadas nos Açores 173.743 pessoas com a primeira dose (73,4%) e 192.750 com a vacinação completa (81,4%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A covid-19 provocou pelo menos 4.910.200 mortes em todo o mundo, entre mais de 241,48 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.