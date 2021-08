As 45 novas infeções por SARS-CoV-2 identificadas no boletim de hoje correspondem a mais 15 casos do que os registados no sábado e são o resultado de 1.143 análises realizadas nos laboratórios de referência da Região e uma em laboratório não convencionado.

A Autoridade esclarece que, em São Miguel, todos os casos correspondem a transmissão comunitária, concentrando-se 16 no concelho de Ponta Delgada, outros tantos no da Ribeira Grande, quatro na Lagoa, um na Povoação e outro em Vila Franca do Campo.

“Em São Jorge, os seis novos casos diagnosticados correspondem a uma das cadeias anteriormente identificadas”, descreve aquela entidade.

A Graciosa registou um novo caso, em Santa Cruz.

Também nas últimas 24 horas foram registadas 53 recuperações.

Hoje, estão internados 12 doentes nos hospitais dos Açores, mais um do que no sábado.

Destes pacientes, 11 estão no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada (com três em Unidade de Cuidados Intensivos) e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

O arquipélago regista presentemente 511 casos positivos ativos, sendo 430 em São Miguel, 44 na Terceira, 17 em São Jorge, 14 no Faial, dois no Pico, dois em Santa Maria e dois na Graciosa.

A Autoridade de Saúde identifica, no arquipélago, cinco cadeias ativas de transmissão local primária, sendo duas no Pico, uma em São Jorge, uma em Santa Maria e uma partilhada entre Faial e São Jorge.

Até ao presente foram extintas 225 em todas as ilhas.

Em vigilância ativa estão hoje 1.437 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.291 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 7.575 pessoas, falecido 39, saído do arquipélago 89 e 69 apresentaram prova de cura anterior.

Até ao presente realizaram-se 664.802 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 09 de agosto foram vacinadas nos Açores 155.446 pessoas com a primeira dose (65,7%) e 145.691 têm a vacinação completa (61,6%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.