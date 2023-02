A norte-americana de 43 anos tem apostado cada vez mais no segmento do bem-estar, sobretudo desde o lançamento do seu blogue Poosh. Foi no ano passado que a mais velha do clã Kardashian lançou uma linha de suplementos alimentares chamada Lemme. No entanto, o último produto que Kourtney Kardashian anunciou - o "Lemme PURR", que custa 30 dólares, cerca de 28 euros - está a causar celeuma porque promete melhorar a saúde da vagina.

Para promover o produto, a celebridade publicou um vídeo no Instagram, em que aparece cercada por gatos e a comer uma das suas gomas. "A saúde da vagina é uma parte importante do bem-estar de uma mulher (e não se fala disso), e é por isso que estamos empolgados em lançar isto", lê-se na legenda da publicação.

Segundo Kourtney Kardashian, o produto - uma espécie de goma - pode alterar o sabor da vagina, bem como o seu odor. Contém "abacaxi, vitamina C e probióticos para melhorar a saúde vaginal e os níveis de pH que sustentam a frescura e o sabor", adianta.

"Dê à sua vagina o prazer doce que ela merece (e transforme-a num doce)", defende a norte-americana na publicação.

Será mesmo assim?

Jen Gunter, ginecologista e autora do best-seller "A Bíblia da Vagina", é uma das internautas que reagiu à publicação. E fê-lo questionando Kourtney Kardashian no Instagram.

"Qualquer um que sugira que a sua vagina não é fresca ou precisa de um gosto melhorado é uma pessoa misógina e horrível", escreveu.

Maddy Dann, uma médica de 30 anos que fala regularmente sobre saúde sexual no TikTok, admitiu à BBC Newsbeat que considera o novo produto anunciado por Kourtney Kardashian um fiasco: "Todas as pessoas com vulva ou vagina terão um odor diferente, um cheiro diferente, um sabor diferente e uma quantidade diferente de corrimento", afirmou.

"O que este produto sugere é que todas as mulheres precisam de ter o mesmo sabor, o mesmo cheiro, a mesma vagina ou corrimento - e isso simplesmente não é realista", acrescentou.

Segundo a BBC, Maddy Dann teme que o anúncio transmita às mulheres a ideia de que algo "totalmente normal" é um problema e que pode ser tratado. "Não existe isso de ter uma vagina suja, a vagina autolimpa-se", refere a jovem médica.

"Se o seu odor ou corrimento mudar, precisa de consultar um clínico geral ou um ginecologista - não uma Kardashian", concluiu.

