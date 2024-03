Se é entusiasta da prática desportiva, seja a nível amador ou profissional, de certeza que já ouviu falar da creatina. Gerou-se um mito em torno deste suplemento alimentar que afirma existir uma possível ligação entre o consumo de creatina e a calvície. Mas será que existe alguma prova científica de que a creatina promove a queda do cabelo?

Continue a ler e fique a saber mais sobre as utilizações da creatina, o seu funcionamento no organismo e também sobre a sua possível relação com a perda permanente do cabelo.

O que é exatamente a creatina

No âmbito desportivo, a creatina é um suplemento usado para ganhar massa muscular. Formada a partir de certos aminoácidos, entre eles a arginina, a glicina e a metionina, é utilizada por atletas desde a década de 1990 para aumentar tanto os níveis de força como os de energia.

A procura deste suplemento deu origem a certos mitos e dúvidas relativamente ao seu consumo. Entre estes, inclui-se uma presumível relação direta com a queda do cabelo e outros possíveis efeitos secundários.

Como funciona a creatina

Com a ingestão de creatina, o corpo começa a utilizar o excedente destes aminoácidos de que anteriormente não dispunha, sendo a sua principal função emular as ações destas substâncias sobre os músculos.

São vários os estudos científicos e ensaios clínicos que mostram que o consumo de creatina, combinado com exercício físico regular, pode chegar a aumentar em até 5% a força muscular nos músculos peitorais.

A relação entre a creatina e a possível queda do cabelo surgiu pela primeira vez em 2009, com a publicação de um estudo realizado por J. van der Merwe, publicado na revista “Clinical Journal of Sport Medicine”, no qual eram avaliados os possíveis efeitos secundários do consumo de creatina num conjunto de jogadores de rugby.

Os resultados deste estudo mostraram que o consumo regular de suplementos de creatina levou a um aumento de mais de 50% na concentração de dihidrotestosterona (DHT) nestes jogadores. Ora, esta é uma das hormonas ligadas à alopecia androgénica.

A creatina e a queda de cabelo

Embora seja verdade que os resultados deste estudo geraram boa dose de receio, até à data, não existem provas 100% conclusivas de que a creatina provoca a queda de cabelo. Também não é claro que a creatina possa aumentar os níveis de DHT.

Um artigo de Carlos Portinha, médico diretor clínico do grupo Insparya.