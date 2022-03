Hormonas: as substâncias produzidas por glândulas endócrinas que funcionam como mensageiros químicos e atuam à distância do local onde são produzidas.

São responsáveis por desempenhar várias funções essenciais para o bom funcionamento do organismo, mas é comum ouvirmos falar das hormonas com um cunho menos positivo, e muitas vezes associado à ideia de desequilíbrio e até mesmo de descontrolo - em especial no feminino, já que as mulheres são mais suscetíveis a flutuações hormonais.

Ainda que o nosso corpo esteja preparado para funcionar por si mesmo, o nosso estilo de vida atual, muitas vezes pautado por stresse extremo, exposição a químicos prejudiciais e uma dieta que nem sempre é o mais equilibrada possível, tem-nos levado a pensar cada vez mais na saúde hormonal e reprodutiva.

Afinal de contas, são muitas as mulheres que já experienciaram o chamado "desequilíbrio hormonal", quando não nos sentimos alinhadas com os nossos ciclos, ou estamos a ter problemas do foro ginecológico ou emocional.

E ainda que as nossas hormonas estejam em constante flutuação durante o dia, a noite, os anos em que menstruamos e toda a nossa vida, existem alguns passos que podemos dar para otimizar o equilíbrio, potenciando assim um maior bem-estar.

créditos: MPL beauty

As hormonas que todas devemos conhecer

Estrogénio

A principal hormonal sexual feminina, o estrogénio é produzido maioritariamente pelos ovários. Desempenha um papel importante no ciclo menstrual, na manutenção da densidade óssea e na regulação do humor.

Progesterona

Produzida também nos ovários, desempenha um papel importante nos primeiros meses de gravidez. É igualmente responsável por regular o ciclo menstrual.

Testosterona

Ainda que seja sempre relacionada com o sexo masculino, as mulheres possuem um pouco de testosterona, que afeta o humor, a energia, a libido, os ossos e os músculos.

Cortisol

Em níveis normais, é responsável por regular o açúcar no sangue e o sistema imunitário. No entanto, a hormona do stress pode trazer alguns problemas quando em níveis mais altos, como sentimentos de pânico e depressão, esquecimento e sistema imunitário mais fraco.

Hormonas da tiroide

São as hormonas responsáveis por manter o equilíbrio no corpo, ao regularem funções como a respiração, a frequência cardíaca, o metabolismo e a temperatura do corpo.

DHEA

Talvez menos conhecida que as restantes hormonas aqui mencionadas, a DHEA - abreviação de Dihidroepiandrosterona - é o percursos de hormonais mais comum no nosso corpo, o que significa que ajuda a desencadear uma série de reações que irão produzir outras hormonas essenciais ao equilíbrio hormonal feminino, como a testosterona e o estrogénio.

Apesar de ser particularmente importante durante a puberdade, tem também um papel de proteção contra o stresse e manutenção do sistema imunitário ao longo da vida. Quando em níveis baixos, a DHEA tem vindo a ser associada à perda de energia e performance sexual, depressão e envelhecimento visível da pele.

Cinco dicas para potenciar o equilíbrio

Praticar uma dieta à base de plantas

É importante garantir a ingestão de seis a oito porções de fruta e vegetais por dia, apostando em "verdes" como kale, couve-galega e brócolos. Outro alimento a incluir é a linhaça, já que nutre os ovários e garante uma produção saudável de progesterona.

Suplementar

Mesmo com uma dieta equilibrada, muitas mulheres não recebem os micronutrientes que precisam para equilibrar a saúde hormonal.

Dormir sete a oito horas por noite

Pode parecer óbvio, mas dormir bem é uma das melhores coisas que podemos fazer pelas nossas hormonas. Tal acontece porque estas se baseiam em ritmos cíclicos, sendo o ritmo circadiano um dos mais importantes.

Uma boa noite de sono é essencial para o equilíbrio hormonal.

créditos: MPL beauty

Movimentar o corpo

A prática de exercício diária e moderada é não só benéfica para humor e mente, mas também para a nossa saúde digestiva. Tudo isto faz com que seja um "plus" para a saúde hormonal, já que ajuda a manter os níveis de açúcar estáveis e a reduzir a inflamação.

E para manter a motivação, é importante garantir uma boa nutrição e hidratação adequada durante a prática de exercício.

Aprender a gerir os níveis de stresse

Ainda que não seja tarefa fácil, reduzir o stresse é um dos passos mais importantes para manter o equilíbrio hormonal feminino.

Práticas como meditar, fazer exercício físico e controlar o tempo de ecrã podem ser ótimas ferramentas, aliadas a gestos de bem-estar e beleza como tomar uma chávena de chá calmante ou tomar um banho relaxante.