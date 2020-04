A deficiência de ferro pode ocorrer como resultado de uma ingestão inadequada do nutriente, má absorção, perda crónica ou aumento da procura pelo organismo. Por sua vez, a deficiência de ferro é uma das causas mais comuns de anemia. E os doentes de DII por vezes têm anemia.

Neste novo episódio distinguimos a deficiência de ferro e a anemia com a ajuda de Carina Cruz. A enfermeira explica-nos que sinais não devemos perder de vista e ilustra-o com uma história de um utente com c que acompanhou, um episódio que demonstra bem a importância da deteção precoce da doença.

Um artigo da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino.