Ter uma noite bem dormida pode ser um desafio cada vez mais difícil: a azáfama do dia a dia, a pressão do trabalho e, por vezes, da vida pessoal podem ser verdadeiros entraves ao sono de qualidade.

No entanto, a atividade física pode ser uma influência muito positiva para quem pretende dormir melhor.

Praticar desporto de forma regular, por si só, aumenta a probabilidade de dormir melhor devido à produção de endorfinas – essenciais na diminuição da ansiedade e que podem contribuir para adormecer mais rapidamente.

No entanto, existem modalidades mais aeróbias, que trabalham mais intensamente a resistência e a capacidade respiratória, sendo provavelmente uma mais-valia para quem procura uma noite de sono mais descansada.

No Dia Internacional do Sono (18 de março), o Urban Sports Club reuniu cinco sugestões de modalidades que podem ser os melhores aliados para uma boa noite.

Natação

O simples facto de estar dentro de água pode, por si só, ser bastante relaxante, pelo que é altamente recomendado para quem procura combater insónias e stresse acumulado. O facto de a modalidade melhorar a circulação sanguínea também pode ter uma influência bastante positiva na qualidade do sono.

Corrida e Cycling

Seja indoor ou outdoor, pedalar pode ser uma excelente opção para dormir melhor, uma vez que exige o controlo respiratório durante todo o tempo em que se pratica a modalidade.

Correr, tal como fazer cycling, exige uma capacidade respiratória constante e um trabalho excecional da resistência aeróbica dos praticantes. Para além disso, e principalmente após a corrida, a sensação de bem-estar é extremamente elevada – o que contribui também para noites melhores.

Pilates e Yoga

Apesar de serem duas modalidades diferentes, ambas têm em comum o facto de exigirem um controlo respiratório bastante exigente – o que pode ajudar na altura de dormir.

Para além disso, tanto o pilates como o yoga garantem o relaxamento generalizado do corpo – através da elevada libertação de endorfinas, que produz uma sensação de bem-estar geral.

“Trabalhar a respiração é sem dúvida uma das melhores formas de melhorar o nosso sono. Ao focarmo-nos numa respiração longa e completa, vamos aumentar a ativação do nosso sistema nervoso parassimpático - responsável por nos deixar mais calmos e tranquilos e , consequentemente, a ter um sono mais reparador”, partilha Catarina Pontes, Founder of Flow Studio Pikates&Wellness.