Susana Torres, coach de alta performance e produtora na Hotmart, empresa global de tecnologia e líder no mercado de produtos digitais, é conhecida pelo seu trabalho com jogadores de futebol. Mas segundo a especialista, a alta performance pode ir muito além do desporto.

Para Susana Torres, todos podem viver em alta performance e ativar a sua motivação e confiança para construir resultados. De acordo com a coach, para isso, devemos usar o sistema dos cinco R’s.

Com a chegada de um novo ano e novos objetivos pessoais ou profissionais, conheça quais são e como é que eles o podem ajudar.

Right Skills (competências certas)

Quando precisamos de alcançar um nível de sucesso superior, precisamos de desenvolver competências para passar ao próximo nível.

Perceber quais as habilidades que temos de desenvolver é o primeiro passo para sair de onde estamos e começarmos a alavancar os nossos resultados.

O melhor é começar a preparar a sua lista de competências que precisa de desenvolver, por exemplo, nos próximos seis meses.

Right Vehicle (veículo certo)

Isto está relacionado com os sistemas/processos que utilizamos para chegar onde mais desejamos. O veículo é, assim, o que nos vai transportar para chegarmos ao sucesso.

Um sistema é a forma como conseguimos medir, é o processo através do qual conseguimos gerar resultados (ex. como medimos a produtividade diária).

Para criar boas rotinas, para conseguir otimizar e refinar o trabalho, procurando um caminho mais eficaz é preciso sistemas, caso contrário, vamos andar todos os dias a fazer coisas diferentes, rotinas de acordo com o “mood”. Os sistemas dão-nos, assim, uma orientação.

Right People (pessoas certas)

Para alavancar os resultados, é muito importante encontrar as pessoas certas para a sua vida. Isto chama-se grupos de influência.

Os grupos de influência são alavancas gigantes para conseguirmos atingir os resultados, uma vez que conseguimos reunir todos os conhecimentos, todas as competências e tudo o que temos para partilhar e conseguir atingir um resultado.

Right Knowledge (conhecimento certo)

Ter o conhecimento certo não significa saber tudo, mas sim saber onde está a informação certa que precisamos naquele momento. Por vezes, não temos o conhecimento, estamos simplesmente a usar o de outra pessoa. É o que acontece quando contratamos alguém para a nossa empresa.

Investir em conhecimento é o melhor investimento que alguém pode fazer na sua vida. Aquilo que sabemos hoje, trouxe-nos a este momento, mas se queremos ir mais longe há certamente conhecimento que não temos e que precisamos para chegar lá.

Right you (é a sua melhor versão)

Aqui já se encontra em alta performance, a usar todo o seu potencial e a trabalhar nas suas crenças, adotando um mindset empreendedor.

Este é o trabalho que vai verdadeiramente alavancar os seus resultados. De qualquer forma, deve ter em conta que para alcançar grandes resultados é preciso ter dedicação, tempo e motivação. E ter a certeza de que estão dispostos a fazer o que é necessário para chegar ao objetivo.

