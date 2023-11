Com uma área de 1700 metros quadrados, dos quais 350 cobertos, uma bancada com 160 lugares sentados e uma área lounge, o Lynxrace Club é o resultado da ação da Lynx que desde 2019, tem promovido a modalidade de OCR (em inglês, Obstacle Course Racing, que estamos mais familiarizados a ver na televisão).

Além destes espaços, o clube, que abriu a 28 de outubro, conta com um consultório de fisioterapia e nutrição e também uma área de musculação, cross training e cardio, sala para cycling e outra para aulas de grupo, onde se destacam as de body pump e body attack, GAP, ABS, flow, pilates e total condicionamento. A modalidade estrela, OCR, conta com aulas para crianças, adolescentes e adultos.

"Queremos continuar a marcar o futuro do OCR em Portugal e a ser uma referência de qualidade e profissionalismo. Temos noção da nossa responsabilidade, que estamos a oferecer um espaço com características únicas, mas o maior desafio é formar este clube com os nossos valores: Inclusão, Resiliência e Integridade”, explica Miguel Fernandes, presidente do Lynxrace Club, em comunicado.

As inscrições estão abertas e os planos mensais de treino começam nos 30€ (preço promocional até ao fim do ano). A inscrição contempla ainda o pagamento de uma anuidade no valor de 22€.

Para aqueles que queiram fazer uma utilização pontual há a possibilidade de adquirir um pack de 10 senhas, com validade de um ano, por 100€.

O clube encontra-se na Avenida Fundadores, 73, em Paço de Arcos, (junto ao Oeiras Parque). O horário de funcionamento é das 7h e as 22h de segunda e sexta-feira e sábados, das 9h às 14h. Aos domingos encontra-se encerrado.