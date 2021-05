Coasteering

Ainda pouco conhecido em Portugal, o coasteering surgiu na última década e continua em franca fase de crescimento.

Trata-se de uma atividade física que envolve o percurso de uma costa rochosa a pé ou a nado, sem o auxílio de barcos, pranchas de surf ou outras embarcações.

É um desporto relativamente recente e consiste na progressão da linha costeira, recorrendo a várias modalidades desportivas como escalada, rappel, slide, espeleologia, caminhada, natação e saltos para a água. Existem vários níveis, pelo que pode progredir nos níveis de dificuldade à medida que vai ganhando experiência.

Pode ser praticado individualmente ou em grupo e é uma excelente forma de redescobrir a costa portuguesa, nomeadamente pontos recônditos e escondidos. Ideal para praticar entre amigos e família, fazer coasteering é uma boa opção para uma festa de aniversário, despedida de solteiro, ação de team bulding ou ocupação de tempos livres. ​

Não tem limite máximo de idade e pode ser praticado a partir dos 8 anos.

A zona costeira da Serra da Arrábida é um dos melhores locais para a prática deste desporto, pois combina a envolvência de áreas protegidas, com um mar azul e escarpas rochosas que se precipitam sobre as baías e enseadas características da paisagem.

Rafting

O rafting é um desporto de equipa que consiste na descida de rios rápidos em barcos insufláveis denominados rafts. Ao longo dessa descida, a equipa vai ultrapassando os obstáculos naturais do rio, como estreitos, remoinhos, quedas de água e rochas. Coordenação, destreza, força e espírito de equipa são os ingredientes principais do rafting, um desporto que proporciona adrenalina e aventura.

Ideamente o rafting deve ser praticado entre o outono e a primavera, uma vez que os rios são alimentados pelas águas da chuva. No entanto, em alguns pontos do país, a prática pode ser feita durante todo o ano.

Segundo a Federação Portuguesa de Canoagem (FPC), a disciplina de rafting está englobada na especialidade de Águas Bravas e é praticada em bolsas pneumáticas de 4 a 8 elementos. Em Portugal é uma disciplina que está muito ligada ao lazer, embora a FPC tenha no seu programa anual a realização de competições desta disciplina.

É uma modalidade que a nível competitivo se divide normalmente em três provas distintas, com especial foco para a prova de slalom mas que também pode ter competição head to head e descida.

Em Portugal, existem vários sítios onde pode praticar rafting. O Rio Minho, o Rio Paiva, o Rio Tua e o Rio Tâmega são os locais por excelência em território nacional para a prática da modalidade, ainda que existam outros locais menos relevantes onde poderá fazê-lo.

Qualquer pessoa que se encontre em boas condições físicas pode praticar rafting. Os participantes devem também saber nadar, sendo que alguns descidas não são aconselháveis a jovens com menos de 12 anos. Mesmo as pessoas mais experientes em atividades de aventura devem sempre procurar uma das várias empresas licenciadas com guias certificados para garantir o melhor conhecimento do rio e a segurança desde desporto. Os preços variam, sobretudo tendo em conta o material usado, mas podem começar nos 30 a 50 euros. Mais informações em: https://www.fpcanoagem.pt/disciplinas/rafting Canyoning

Canyoning, também designado canionismo, é um desporto que consiste na exploração progressiva de um rio, transpondo os obstáculos verticais e anfíbios, através de diversas técnicas.

Esta atividade combina técnicas conhecimentos de escalada, mas vai mais além, com saltos ou deslizamentos em escorregas naturais.

O canyoning é um desporto extremamente seguro, que utiliza equipamentos apropriados, e que promove o contacto permanente com a natureza, transmitindo uma sensação constante de liberdade e harmonia. A modalidade conduz quase sempre a novas descobertas, com paisagens e recantos plenos de pitoresco. A emoção e adrenalina são características constantes na exploração dos canyons.

Este desporto nasceu no final da década de 1970 em França e Espanha. Mas a modalidade está a crescer rapidamente em Portugal, uma vez que todo o território nacional tem diversos rios que permitem esta prática desportiva.

Segundo a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP), regiões como as serras de Guara, em Espanha, e de Verdon, em França, transformaram-se em verdadeiros santuários da atividade devido à sua pitoresca morfologia e inacessibilidade.

Em Portugal, a prática de canyoning faz-se geralmente em duas a três dezenas de cursos de água. Teve início nos anos 80, no Gerês.

Atualmente, de acordo com a FCMP, a maioria dos percursos de canyoning em Portugal já estão reconhecidos, mas muitos ainda não foram divulgados devido ao receio de que a generalização da atividade possa ter um impacto negativo no equilíbrio ecológico desses ambientes naturais.

Alguns percursos portugueses podem ser particularmente apelativos, sendo a Madeira um destino de eleição no panorama internacional uma vez que as águas não resultam de degelos e são, em geral, bastante cristalinas e com temperaturas apetecíveis, explica a FCMP.

Outros dos percursos de canyoning mais interessantes localizam-se nas serras do Gerês, Alvão, Arada e Freita. No entanto, existem outros cursos de água em que se pratica canyoning, como os rios Âncora, o Caima, Conho, Fafião, Teixeira, Frades, Vez, ribeira da Teja e ribeira de Ribatua.

Os preços variam, sobretudo tendo em conta o material usado, mas começam nos 30 a 50 euros.

Mais informações em: http://www.fcmportugal.com/Canyoning.aspx