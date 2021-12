O Natal está a chegar… e a dúvida é sempre a mesma: que presente comprar? Um voucher Float in é o presente perfeito para oferecer nas ocasiões mais importantes, como no Natal, e que todos vão adorar.

No Float in encontra presentes de Natal para toda a família e amigos. Presentes de Natal para as mães mais queridas, para os maridos mais cansados, para o seu mais que tudo, para os avós babados, para os mais stressados, para quem nunca foi ao spa, para os melhores amigos…

Programas de bem-estar e terapêuticos para relaxar

Programa Spa à La Carte

Totalmente personalizável, com mais de duas horas de profundo relaxamento, este programa inclui uma Massagem à escolha no menu até 70 minutos, o Ritual do Chá e uma Sessão de Flutuação ou um Tratamento Facial.

Sessão de Flutuação

Uma experiência spa única, com inúmeros benéficos terapêuticos, que relaxa profundamente, diminui as insónias, elimina o stresse e recupera a energia.

créditos: Float in

Massagem Especial de Relaxamento

A mais especial das massagens com assinatura Float in Spa. Para relaxar profundamente o corpo e mente, ideal para os verdadeiros amantes de massagens.

Programa Woman Zen & Beauty

Aquele programa no spa que todas as mulheres sonham receber. Este programa exclusivo proporciona o equilíbrio perfeito entre relaxamento e cuidados de beleza, que inclui Flutuação, Massagem, Esfoliação corporal, Hidratação e mini facial.

créditos: Float in

Float in Supreme

Uma experiência de spa verdadeiramente suprema, com os três principais tratamentos Float in, em três horas de puro prazer.

Float in Zen para dois

A experiência a dois mais relaxante do mundo. Um exclusivo Float in spa que inclui flutuação, ritual do chá e massagem a dois.

Estes vouchers podem ser adquiridos online ou em qualquer receção dos spas, em Picoas, no Rato ou em Belém. Os mesmos têm validade de um ano.

Com descontos especiais pensados para esta altura do ano, esta campanha de Natal vai estar disponível até dia 24 de dezembro.