O Dia da Mulher está cada vez mais perto e, nesta data, mais do que nunca, as conquistas das mulheres são comemoradas em todas as partes do mundo, salientando os desafios e as dificuldades que estas tiveram (e ainda têm) que ultrapassar para viverem num mundo com oportunidades de género iguais.

Para assinalar esta data da melhor forma, o Urban Sports Club sugere modalidades que ajudem as mulheres a ganharem mais confiança e auto-estima.

Empoderamento feminino através da prática de desporto

Até há alguns anos atrás, o exercício físico era principalmente associado a palavras como perda de peso ou queima de gordura, mas, hoje em dia, o conceito significa saúde e bem-estar. O Urban Sports Club não acredita em padrões físicos que devem ser seguidos, mas sim em que cada mulher se sinta bem como é. E como o bem-estar e a saúde mental estão cada vez mais em foco, há diversas opções para que as mulheres possam cuidar da mente e do corpo, do Yoga à meditação e muito mais.

A prática de Yoga para promover a saúde mental

O Yoga foi originalmente desenvolvido e praticado por homens, mas hoje ocupa um espaço significativo no universo feminino. A modalidade promove a saúde física e mental através de práticas de mindfulness, que estimulam o autocuidado e o equilíbrio.

As aulas online em directo de Yoga do Urban Sports Club são praticadas maioritariamente por mulheres. Dos membros que participam nas aulas de Yoga, 82% são mulheres, sendo o Yoga a modalidade mais popular entre as mesmas, seguida do Fitness, Pilates, Dança, meditação e Pole Dance.

Boxe para ter força e confiança

As artes marciais estão a ganhar cada vez mais popularidade entre as mulheres, ajudando a quebrar o estereótipo de que o boxe é apenas praticado por homens. Hoje em dia, em vez de ser um desporto unicamente competitivo, as artes marciais são agora praticadas como uma forma de exercitar tanto o corpo, como a mente. As mulheres beneficiam das técnicas de defesa pessoal, porque as ajudam a sentir-se mais fortes e confiantes.

Pole Dance para melhorar a consciência e expressão corporal

Outro desporto que tem contribuído para que as mulheres se sintam mais confiantes e confortáveis com o seu corpo, é o Pole Dance. Dançar num varão promove a flexibilidade, força, expressão e ritmo. O desempenho acrobático proporciona um treino de corpo inteiro, ao mesmo tempo que ajuda as mulheres a aumentarem a consciência corporal.

Além disso, ajuda as mesmas a sentirem-se bem e a valorizarem ainda mais o seu corpo.