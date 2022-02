Acordar cedo: o nosso corpo fica em maior equilíbrio e harmonia quando alinhado com os horários da natureza. Além disso, levantar ao nascer do sol tem um efeito altamente inspirador para começar um novo dia.

Lavar os dentes e fazê-lo com a mão contrária: no processo de regeneração do sono, todos os bichinhos vêm parar à nossa boca. Portanto, devemos lavar bem os dentes e limpar a língua. Aproveite para o fazer com a mão contrária ao que está habituado, porque isso estimula e muito o nosso cérebro.

Beber um copo de água morna com limão: é um dos melhores tónicos que podemos oferecer ao nosso corpo ao despertar. Além de nos preparar para o dia e para receber nutrientes, ajuda a limpar o intestino. É uma excelente fonte de vitaminas e fortalece o nosso sistema imunitário. O ideal é beber trinta minutos antes de tomar o pequeno-almoço.

Fazer ioga ou alongamentos: alongar o corpo ao acordar é muito importante para o ativar e ter um dia muito mais enérgico e feliz. O alongamento ajuda a despertar, prepara o corpo para o dia, dá mais mobilidade, deixa-nos mais despertos e bem-dispostos.

Meditar: medite nem que seja durante cinco minutos por dia. Meditar melhora o foco, a autoconsciência e o autocontrolo e reduz a ansiedade e os sintomas associados à depressão.

Tomar um bom pequeno-almoço, durante o qual há tempo para escrever as intenções para esse dia. Pense no seu pequeno-almoço como se o seu corpo fosse um templo. Escolha os melhores nutrientes para um cérebro ativo e um corpo energético. Aproveite esse tempo para escrever os seus objetivos para o dia. Desta forma, estará mais bem organizado.

Tomar banho ao som de uma boa música: a música tem um poder incrível. Com a música conseguimos mudar o nosso estado de espírito em segundos. Escolha uma música que o faça sentir-se poderoso. Sugestões: Don’t Stop Me Now (Queen) ou Happy (Pharrel Williams).

Agradecer a oportunidade de um novo dia: agradeça sempre a oportunidade de um novo dia. Se levar este sentimento consigo, vai ter um dia com mais significado e harmonia. A gratidão desperta uma sensação de felicidade e prazer. Sempre que o fazemos, nem que seja por pequenas coisas, ativamos a libertação de hormonas responsáveis pela sensação de bem-estar.