A pandemia e consequente confinamento está a afetar o stresse e a ansiedade da população. Neste momento, existem demasiados problemas que prejudicam a saúde mental dos portugueses, e cada vez é mais complicado ficar imune a esta onda de ansiedade, já que é difícil prever quando a rotina vai voltar ao normal.

Assim, o Urban Sports Club partilha 5 exercícios físicos obrigatórios para combater o stresse nestes tempos mais difíceis, de forma a preservar a saúde mental e física de todos.

Relaxar com o Yoga

A prática do Yoga é ideal para aliviar o stresse e os seus exercícios são pensados para relaxar e equilibrar o corpo e a mente. Quem é praticante afirma que o Yoga ajuda a melhorar o humor e a criar uma sensação de bem-estar, para além de permitir que o corpo e a mente façam uma pausa aos problemas do dia a dia.

Ao relaxamento proporcionado pela meditação e pelos exercícios de respiração, juntam-se ainda os asanas – as posições de Yoga, que ajudam a reduzir o stresse e a ansiedade. Através das aulas online em direto, o Yoga é a modalidade ideal para se praticar a qualquer hora do dia: logo ao acordar, para despertar o corpo, a meio do dia para uma pausa ou no fim de um dia de trabalho, quando o corpo já se encontra mais cansado e nada sabe melhor do que uma aula de Yoga para relaxar.

Aliviar a tensão com o Kickboxing

Muitos praticantes de Kickboxing afirmam que é nos treinos que descarregam todas as suas frustrações do dia a dia. Resultado? Alívio do stresse, mas também um estímulo à concentração.

Ao passar cada vez mais tempo em casa, a acumulação de tensão e de stresse devido ao teletrabalho e à convivência com a família é normal. Assim, a prática desta modalidade é ideal para aliviar a tensão, para quem quer queimar calorias e trabalhar todo o corpo, e praticar algo mais dinâmico e divertido.

Sorrir enquanto dança

A Dança é uma modalidade bastante divertida, e ideal para combater o stresse, sempre com um sorriso na cara. Existem tantos tipos de dança que será fácil encontrar um para cada gosto! Será que prefere uma aula de jazz ou ballet?

Qualquer exercício que aumente a sensação de bem-estar é também um forte aliado para aliviar o stresse. A hora de almoço é perfeita para convidar uma amiga e divertirem-se a fazer as aulas online em direto, para iniciar a tarde com a energia certa.

Caminhar ao ar livre

Uma caminhada matinal ou ao final da tarde, sozinho, é algo fácil de fazer para sair da rotina no confinamento. Segundo os especialistas, a rotina de caminhar apenas meia hora por dia tem grandes benefícios para o corpo e para a mente.

Para além de exercitar o corpo e contribuir para uma grande sensação de bem-estar, caminhar estimula a circulação, e melhora a actividade cardio-respiratória. Quando feita ao ar livre, a caminhada é ainda uma boa ferramenta para combater o stresse, a depressão e a ansiedade.

De salientar, que é importante respeitar todas as medidas de segurança estabelecidas pelo Governo e pela DGS. Assim, as caminhadas devem ser feitas na zona de residência e respeitando a distância de segurança decretada.

Focar no corpo com o Pilates

O Pilates é muito mais do que um treino para melhorar a postura. Quem pratica Pilates, afirma que a melhoria da postura foi a principal razão para escolher esta modalidade, mas acaba por se surpreender com todos os seus outros benefícios. Um deles é, sem dúvida, a redução do stresse.

O Pilates ajuda a aliviar o stresse acumulado nos músculos através de uma mistura de exercícios de tonificação e de alongamentos. A sua componente mindfulness, muito semelhante ao Yoga, permite concentrar toda a atenção no corpo, limpando a mente de todas as distrações e problemas.