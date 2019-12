É normal os cabelos caírem depois do parto?

VERDADE - Cerca de 4 meses após o parto, muitos fios de cabelo podem entrar prematuramente em fase de queda, levando à perda de mais fios por dia do que o normal. Chama-se eflúvio telógeno e esses fios voltarão a crescer normalmente depois de algum tempo.

Rapar/cortar curto o cabelo é aconselhável para ganhar força?

MITO - A frequência com que cortamos o cabelo ou o tamanho do mesmo não interfere no bulbo capilar, a estrututura responsável pelo crescimento do cabelo.

Utilizar condicionador após a lavagem com champô pode causar queda de cabelo?

MITO - Em pessoas sem tendência para a queda de cabelo, a utilização de condicionador não causa queda. Não obstante, é sempre aconselhável evitar deixar resíduos de champô ou condicionador no cabelo.

Água fria dá mais vida aos cabelos, deixando-os mais brilhantes?

MITO - O que, na realidade, é desaconselhável é a água demasiado quente, que estimula a atividade das glândulas sebáceas. Mesmo no inverno devemos sempre optar por lavar os cabelos com água morna.

Os cabelos cortados durante a época da lua cheia e crescente crescem mais?

MITO - Não há nenhuma comprovação científica dessa teoria popular.