Torcidos de azeite

Preparação

Esta receita prepara 25 cookies.

Pré-aqueça o forno a 180 °C.

Numa tigela, coloque um ovo inteiro e a clara do segundo ovo (reserve a gema).

Junte o açúcar amarelo, o azeite e as raspas de limão e, com uma vara de arames ou uma colher, bata até obter uma mistura bem ligada.

Por fim, adicione a farinha, o fermento e a canela e amasse apenas até obter uma massa lisa e uniforme (deve ficar mole, mas se colar às mãos junte um pouco mais de farinha).

Para moldar os biscoitos, retire porções de massa e faça bolinhas. Estique as bolinhas em tiras com 15-20 cm de comprimento e 1 cm de espessura. Dobre ao meio e torça duas ou três vezes para entrelaçar as duas pontas. Vá colocando os torcidos espaçados entre si num tabuleiro de forno forrado com papel vegetal.

Bata a gema que tinha reservado e pincele os biscoitos.

Leve ao forno durante cerca de 15 minutos ou até os torcidos ficarem dourados.