Preparação

Comece por pré-aquecer o forno a 180 ºC.

De seguida, separe as gemas das claras e bata as claras em castelo (até que estas não caiam, se virar a taça ao contrário). Reserve as claras.

Derreta a manteiga em banho-maria e junte, aos poucos, a farinha de espelta. Misture bem.

Junte o leite, também aos poucos, e comece a mexer de forma a que não se formem grumos na mistura.

Quando começar a engrossar, adicione o sal e a pimenta a gosto e envolva bem os temperos para que se espalhem uniformemente pela massa do souflé de queijo e cenoura.

Adicione, agora, o queijo ralado e incorpore-o na massa, de forma a que o queijo comece a derreter e a massa fique bem cremosa.

Deixe que o queijo derreta bem. A ideia é que o queijo se dissolva na massa e fique também distribuído uniformemente.

Junte as gemas ao preparado e misture bem.

Coloque agora, aos poucos, as claras em castelo que reservou inicialmente. Com cuidado, envolva as claras na mistura, bem lentamente, para que a massa fique com a consistência desejada.

Junte o bacon em pedaços (opcional) e a cenoura ralada e envolva devagar.

Divida a massa por formas/ramekins individuais e previamente untados (não é necessário untar as formas/ramekins, uma vez que a ideia é servir diretamente nesses recipientes, mas ajuda a que a massa não fique colada nas extremidades).

Coloque as formas/ramekins no forno e deixe cozer por cerca de 20 minutos.

Antes de retirar do forno, desligue-o e deixe os recipientes no seu interior por cerca de dez minutos. Este passo irá prevenir que a diferença de temperatura do interior para o exterior seja exagerada e, desta forma, evita que a massa baixe ao retirar do forno.

Retire do forno e sirva.

Para que o empratamento fique ainda mais bonito, polvilhe com algumas ervas frescas como por exemplo, com coentros.