Salada de batata com maçã e alcaparras

Preparação

Ponha a batatas numa panela grande, cubra com água fria e leve ao lume. Quando começar a ferver, reduza o lume e deixe cozer em lume médio, tapado, durante dez minutos. A batata deve estar suficientemente cozida para perfurar com um garfo, mas sem se desfazer. Escorra a batata, passe por água fria e deixe de parte a arrefecer.

Enquanto isso, frite o bacon em lume médio, até ficar estaladiço. Transfira para uma tigela grande, mas reserve a gordura do bacon na frigideira.

Escorra as alcaparras e seque com papel absorvente para retirar o excesso de água. Deite-as na frigideira com a gordura do bacon e salteie em lume médio durante cinco a sete minutos, até ficarem levemente tostadas e crocantes. Transfira para a tigela com o bacon.

Junte o cebolo, o pepino, a maçã e os gherkins numa saladeira.

Misture todos os ingredientes do molho numa tigela.

Quando a batata estiver à temperatura ambiente, corte-a em cubinhos e misture na salada, juntamente com o molho. Use uma colher de salada para misturar com cuidado todos os ingredientes até ficarem uniformemente envolvidos no molho. Espalhe por cima mais um pouco de endro e sirva.

Nota: se anda a evitar os produtos lácteos, omita o crème fraîche e prepare o molho da salada com azeite. Pode optar por fazer esta receita sem bacon.