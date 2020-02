Queijadas de Vila Franca do Campo

Preparação

Começa-se por preparar o recheio, amornando o leite e juntando-lhe o coalho.

Abafa-se o recipiente e deixa-se coalhar. Retira-se o coalho com um pano e espreme-se para sair o soro, de modo a obter uma massa bem seca. Amassa-se para ficar muito fino.

Junta-se as gemas, a clara, o açúcar, a manteiga e a farinha. Depois de bem misturado, leva-se a levantar fervura em lume brando. Retira-se do lume e, depois de arrefecer um pouco, passa-se por uma peneira ou passador fino. Reserva-se no frio.

Amassam-se os ingredientes indicados com um pouco de água morna, de modo a obter uma massa que se possa estender. Embrulha-se num guardanapo e deixa-se repousar. Com o rolo e polvilho de farinha estende-se a massa numa camada fina. Com um corta-massas, corta-se em circunferências com 12 cm de diâmetro.

Em seguida, no centro de cada circunferência, coloca-se o recheio preparado. Ajeita-se com um palito, puxa-se a massa para cima, encostando-a ao recheio e fazendo como que uma caixa canelada.

À volta de cada queijada coloca-se uma tira de papel vegetal com 2 cm de altura, que amparará a massa (o papel prende-se com um alfinete). Cozem-se as queijadas em forno médio e, depois de cozidas, polvilha-se a superfície abundantemente com açúcar em pó.