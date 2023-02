Migas de bacalhau, broa e feijão-frade

Preparação

Coza o bacalhau com algumas gotas de lima e pimenta por dez minutos (pode aproveitar a mesma água para cozer os ovos).

Numa frigideira larga, refogue a cebola e o alho laminado com um fio de azeite até a cebola ficar translúcida.

Adicione a broa picada em pedaços grosseiros e junte o feijão-frade. Se necessário, junte mais azeite e envolva tudo muito bem. Tempere com sal e pimenta.

Entretanto, retire o bacalhau da água de cozedura, e junte à frigideira envolvendo novamente.

Retifique os temperos e sirva, de imediato, colocando os ovos cozidos cortados em quartos. Regue com mais um fio de azeite e coloque cebolinho picado.