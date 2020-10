Lápides de chocolate deliciosas

Preparação

Prepare uma mousse de chocolate caseira (receita no final). Verta a mousse em taças pequenas até metade.

Retire o interior das bolachas Oreo e parta o exterior em pedaços.

Coloque as bolachas partidas por cima da mousse de chocolate, quantidade necessária até cobrir por completo a taça, fazendo o efeito de terra.

Com a ajuda do lápis de pasteleiro escreva a palavra “RIP” nas costas de cada bolacha “Torrada”, quantidade necessária para as taças de mousse.

Enterre as bolachas com a mensagem nas taças de chocolate, criando assim as lápides de chocolate.