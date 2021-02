Frango com bagos de trigo e estragão

Preparação

Corte as coxas ao meio e tempere. Arranque as folhas de estragão dos caules. Derreta a manteiga numa caçarola larga com o azeite e salteie metade do frango ate alourar dos dois lados. Retire para um prato e salteie o restante.

Deite as cebolas e o aipo na caçarola. Salteie durante mais cinco minutos e depois adicione o alho e a farinha.

Deixe cozinhar durante um minuto, mexendo. Misture o caldo e a mostarda. Volte a colocar o frango na caçarola e espalhe os bagos de trigo.

Dê uma entaladela suave, adicione metade do estragão e tape. Deixe cozinhar em lume brando durante cerca de 50 minutos, até o frango e os bagos de trigo ficarem tenros.

Adicione as restantes folhas de estragão com as natas azedas, mexendo ate as natas derreterem nos sucos da cozedura para obter um molho cremoso. Tempere a gosto e sirva.