Entremeada assada com funcho e feijão

Preparação

Na noite anterior, esfregue a entremeada com duas colheres de chá de sal. Leve ao frigorífico durante toda a noite.

Aqueça previamente o forno a 200 °C.

Coloque a cebola, o alho-francês, o alho e as ervas no fundo de uma assadeira. Limpe a entremeada de sal.

Salpique com o restante sal, as sementes de funcho esmagadas e a pimenta-preta. Com as mãos, esfregue esta mistura na carne. Deite a entremeada na cama de legumes na assadeira e asse no forno durante 30 minutos até crepitar.

Baixe a temperatura do forno para 180 °C. Regue a carne com a sidra, o caldo e a água e leve ao forno durante mais duas horas. Junte mais água se necessário, para não queimar no fundo.

Nos últimos 30 minutos, junte o feijão-branco e misture bem. Retire a assadeira do forno, deixe a carne repousar durante 15 minutos antes de a fatiar.

Antes de servir, incorpore a mostarda e a raspa de limão no feijão.