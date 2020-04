Preparação

Quem não gosta de Nutella? É cremosa, achocolatada, com um maravilhoso sabor a avelãs a ligar tudo. No entanto quando olhamos para o rótulo o que vemos é o açúcar como ingrediente principal, seguido de gorduras vegetais (quais?) e só 13% de avelãs! Se fizermos a nossa Nutella em casa, ou creme de avelãs e cacau (parece-me mais correcto), podemos ter uma deliciosa versão em que o ingrediente principal são as avelãs, sem açúcar refinado e cacau em vez de chocolate e ainda por cima está pronta em dez minutos.

Pique as avelãs durante três a cinco minutos até estarem completamente em pasta.

Junte os restantes ingredientes e volte a passar tudo até obter um creme suave e sem grumos.

Quanto mais tempo picar, mais suave fica.

Verifique se está doce o suficiente e rectifique se necessário.

Coloque num frasco e guarde no frigorífico.

Notas

Se o creme estiver muito espesso acrescente mais uma ou duas colheres de sopa de leite.

Se quiser uma nutella mais doce acrescente mais mel ou geleia de agave.

Se não quiser um sabor a cacau tão evidenciado pode reduzir ligeiramente a quantidade.

Para tirar a película castanha às avelãs, basta levá-las ao forno num tabuleiro durante 15 minutos e depois esfregá-las com um pano. Sairá facilmente.