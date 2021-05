Chili de peixe com arroz selvagem

Preparação

1. Coloque o peixe num tacho, junte o ramo de cheiros, cubra com água, tempere com sal e leve ao lume até ferver. Desligue e deixe o peixe arrefecer dentro da água. Depois escorra, passe o caldo pelo coador de rede e reserve. Limpe a pele e as espinhas.

2. Descasque a cebola e os alhos, pique tudo, deite numa panela, junte o azeite e leve ao lume a alourar. Adicione o tomate picado com o molho e os pimentos limpos e cortados em cubos. Deixe cozinhar durante cinco minutos.

3. Acrescente depois o feijão e 500 ml do caldo do peixe, misture, deixe ferver, retifique o sal, junte picante a gosto e deixe cozinhar durante dez minutos.

4. Junte o peixe e deixe cozinhar, em lume brando, por mais dez minutos. Sirva polvilhado com os coentros picados e acompanhe com arroz selvagem.