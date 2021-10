Preparação

Pré-aquecer o forno a 170 ºC.

Untar uma forma com buraco e forrar o fundo com papel vegetal, também untado com manteiga.

Descascar e descaroçar as maçãs, cortar aos cubinhos e reservar.

Bater as gemas com o açúcar e a manteiga amolecida no micro-ondas. Juntar a canela, o açúcar baunilhado, a farinha e o fermento. Bater novamente, misturar as maçãs cortadas aos cubinhos e as nozes picadas.

Envolver as claras batidas em castelo. Verter a massa na forma e levar ao forno durante 40 minutos.

Deixar arrefecer e desenformar.