Preparação

Derreter o chocolate durante 15 segundos no micro-ondas. Em alternativa, pode fazê-lo sobre lume brando, em banho-maria.

Enquanto o chocolate derrete, corte as bananas em fatias com cerca de 1 cm cada. Verta em tacinhas algumas das coberturas que vai utilizar (por exemplo, coco ralado, flocos de aveia, amendoim ralado).

Quando o chocolate estiver derretido, verta as colheres de óleo de coco e misture gentilmente.

Mergulhe, uma a uma, as fatias de banana no chocolate derretido. Escorra bem e passe as bolinhas de chocolate e banana pelas coberturas. Finalmente, num tabuleiro, leve o doce ao frigorífico pelo menos seis horas.