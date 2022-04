Preparação

Colocar numa travessa o bacalhau, temperado com uma pitada de sal e o sumo de laranja.

Preparar uma crosta para colocar por cima do bacalhau, misturando numa tigela 50 g de broa picada, as azeitonas em rodelas, a folha de manjericão e um fio de azeite.

Cobrir o bacalhau com esta crosta e levar ao forno durante cerca de 12 minutos a uma temperatura de 200 ºC.

Entretanto, preparar o puré de castanhas, colocando num tacho um fio de azeite, a restante broa picada, o alho laminado e a cebola branca cortada em meia-lua.

Adicionar as castanhas congeladas, a raspa de laranja, a água até cobrir e uma pitada de sal. Deixar cozer.

Quando as castanhas amolecerem, juntar as natas e triturar tudo com a ajuda da varinha mágica.

Servir o bacalhau com puré de castanhas, polvilhando com migalhas de broa.