Atum corado com batata-doce

Preparação

Prepare um fundo em azeite com pimento, alho e cebola. Refresque com vinho branco, deixe ferver e adicione o tomate. Junte o caldo de legumes e deixe cozinhar. Tempere com sal e pimenta.

Junte o gengibre e o leite de coco, deixe levantar fervura e junte o molho de tomate. Retifique os temperos e quando tiver tudo cozinhado, leve ao liquidificador e triture até ficar homogéneo.

Tempere o atum com sal e pimenta e core em azeite.

Sirva o molho no fundo do prato, corte o atum ao meio e acompanhe com a batata-doce.

A batata-doce tem de ser previamente assada a 180 ºC durante 35 minutos com a casca, com um fio de azeite e uma pitada de sal.