Alheira à Transmontana do chefe de cozinha Henrique Sá Pessoa

Preparação

Começar por cozer a batata com três dentes de alho, sal e tomilho. Escorrer, adicionar um fio de azeite e esmagar.

Retirar a pele da alheira e, com o auxílio de um aro, moldar em hambúrguer e fritar em azeite numa frigideira.

Bringir os grelos e salteá-los na mesma frigideira com dois dentes de alho e azeite.

Ferver a água com vinagre e, com auxílio de um garfo, fazer um remoinho. Colocar o ovo no centro do remoinho e deixar escalfar durante três minutos. Repetir o processo.

Servir em camadas, com a esmagada de batata, seguida pelos grelos, o hambúrguer de alheira e, por fim, o ovo escalfado.