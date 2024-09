A cafetaria "Zara by Castro" encontra-se no piso térreo da nova loja marca, inaugurada quinta-feira, dia 5 de setembro.

Na "Zara by Castro", os visitantes da loja terão a oportunidade de relaxar e saborear pastéis de nata artesanais com o selo Castro. Para além desta especialidade popular da doçaria nacional, o delicioso recanto oferece várias opções de cafetaria que vão do habitual Expresso (1€) ao Macchiato (2,25€), não faltando o Cappuccino (2,75€), o Matcha Latte (2,95€). Quem não aprecia café, pode escolher entre um chocolate quente (2,95€) e uma variedade de Chá Kusmi (2,90€), além de sumos de frutas naturais (2,5€).

"Participar em projetos tailor-made faz parte do ADN do nosso grupo, e juntarmo-nos a uma marca como a Zara, cujos valores e bom gosto estão tão alinhados com os nossos, faz todo o sentido, até para chegarmos com os nossos produtos a ainda mais pessoas", comenta, em comunicado, Rui Sanches, CEO da Plateform, grupo da qual faz parte a marca Castro. "A ideia é a de proporcionar a melhor experiência ao cliente, e garantir que neste universo há também um espaço de lazer onde se pode relaxar e saborear o ex-líbris da doçaria portuguesa".

A Zara, amplamente reconhecida nos segmentos de moda e home living (Zara Home), é também a responsável pelo desenvolvimento da linha de homeware, com a personalização da pastelaria "Zara by Castro", bem como com os uniformes do staff, que refletem o mood contemporâneo, porém descontraído da loja.

A tão esperada abertura da Zara Rossio traz não só a emoção de fazer compras numa das maiores lojas do grupo, como também introduz um prolongamento da experiência com a café.