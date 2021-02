No artigo que publica no jornal norte-americano “The New York Times”, Eric Asimov elegeu uma lista de 20 vinhos que, em comum, partilham o facto de estarem à venda por menos de 20 dólares nos Estados Unidos; expressam na plenitude o terroir de origem e apresentam uma excelente relação de preço qualidade. Portugal está na lista com um vinho da Bairrada. O eleito é o Casa de Saima Baga Tonel tinto 2018.

O artigo de Eric Asimov intitula-se “20 vinhos por menos de 20 dólares: postais do Mundo”. O crítico considera que o vinho tem o poder de nos transportar, sendo elemento (quase) essencial para nos acompanhar nos próximos tempos, em que viveremos num “quadro de congelamento pandémico, com muitas pessoas confinadas nas suas fronteiras nacionais, o vinho ainda oferece uma oportunidade de provar o mundo".

créditos: Casa de Saima

O crítico norte-americano destaca a Bairrada como uma região com uma identidade muito vincada, devido à influência marítima do Atlântico e solos calcários. Uma região que tem apostado nas suas castas autóctones, como é o caso da Baga, a casta rainha da região. Uma casta tinta que está na origem do vinho eleito, o Casa de Saima Baga Tonel 10 tinto 2018, um néctar “gracioso e comovente, com sabores terrosos de frutas vermelhas”, que fermentou em lagares de cimento, tonéis de madeira – tipicamente usados na região do Douro para a feitoria de vinho do Porto – e que, posteriormente, estagiou em barricas velhas de carvalho.

Referência que tem origem num pequeno projeto de vinhos, situado em Sangalhos, no concelho de Anadia, pela produtora Graça Miranda e pelo enólogo Paulo Nunes.