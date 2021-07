Verão algarvio com piqueniques frente ao mar, jantares românticos e champanhe a acompanhar marisco

Um jantar romântico ao pôr do sol, no alto da falésia, frente ao mar, é a proposta do Tivoli Carvoeiro para as noites mais quentes do ano. O “Dining Delight” propõe um menu especial de degustação harmonizado com vinhos portugueses selecionados pelo sommelier da casa. Servido diariamente entre as 19h00 e as 22h00, o “Dining Delight” (160 euros por pessoa) começa com o pôr do sol e termina à luz das velas.

Numa experiência para viver a dois ou em família, os piqueniques (90 euros por pessoa) no jardim Belvedere contam, entre outros petiscos, com mini sanduíches, salgadinhos e saladas em verrine e como prato principal um bacalhau com espinafres e camarão gratinado com broa de milho. Para sobremesa há salada de fruta, bolo de chocolate com morangos, brigadeiros e uma seleção de pastelaria regional. A cesta de piquenique inclui também uma garrafa de champagne Perrier-Jouet. Os piqueniques estão disponíveis diariamente em horário a ajustar com as preferências do cliente.

Tivoli Carvoeiro

Aos domingos, o bar Azur, com a sua varanda sobre o mar, serve um brunch, entre as 12h00 e as 15h00, acompanhado de música ao vivo. Com um serviço à carta, é possível fazer diferentes combinações, das mais tradicionais, como as panquecas ou as taças de granola e fruta, às mais originais, como a sapateira recheada com tostas caseiras, os filetes de polvo em tempura com molho tártaro ou o roast beef com molho gravy e Yorkshire pudding.

Por seu turno, o restaurante The One, com a cozinha entregue ao chefe Bruno Augusto, inclui novidades na ementa como o filete de Sarrajão braseado com caviar de pepino e aipo, gaspacho clarificado e algas ou o Pregado no forno. Os apreciadores de carne têm várias opções como o bife Tomahawk ou o Lombo de javali.

Tivoli Carvoeiro

Para uma experiência mais completa, o chefe sugere o menu degustação (75 euros por pessoa, mais 35 euros com harmonização de vinhos) em casamento com vinhos selecionados pelo sommelier, destacando-se os néctares algarvios. Os vegetarianos também encontram um menu degustação (65 euros por pessoa, mais 35 euros com harmonização de vinhos) onde se destacam o Risotto de açafrão, morilles e cantarelos e o Ravioli de ricota e espinafres com gema cremosa. O menu vegetariano também está disponível com harmonização de vinhos.

Sky Bar Carvoeiro tem novos cocktails de assinatura

Com as falésias e o mar como cenário, ao pôr do sol ou sob as estrelas, o SKY Bar Carvoeiro promete um ambiente descontraído com música ao vivo e a degustar novos cocktails de assinatura, como o Equilibrium (Bacardi Carta Blanca, lima, xarope de água de coco, iogurte de coco e perfume de eucalipto); o Madame Pear (Beefeater, St. Germain, xarope de açúcar, lima, sumo pera) ou o Symphony (Bacardi Carta Blanca, St. Germain, pineapple, lime, cinnamon, coriander Bacardi Carta Blanca, St. Germain, ananás, lima, canela, coentros).

Tivoli Carvoeiro Vale Covo, Praia do Carvoeiro, Lagoa Contactos: tel. 282 351 100; e-mail carvoeiro@tivoli-hotels.com

Os apreciadores de champanhe contam com a sugestão “Sky Royal”, uma seleção de mariscos, como camarão cozido, sapateira recheada e ostras da Ria Formosa, acompanhados por uma garrafa de Perriet-Jouet. Para além do marisco há outros petiscos como nachos com guacamole, mini hambúrgueres de quinoa e húmus com pão pita, entre outros.

O Sky Bar Carvoeiro está aberto todos os dias e conta com DJ e atuações musicais ao vivo, de quinta-feira a domingo.