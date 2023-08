A vindima na adega Vila Santa, em Estremoz, está a começar e com ela a oportunidade de os visitantes experienciarem o programa “NATURE’ing with WINE”, com duração média de 4h30, no período da manhã.

A visita à propriedade, que faz parte da João Portugal Ramos, começa com uma visita ao miradouro, onde é possível vislumbrar a planície de vinhas. De seguida a ida à vinha acontece para o momento da apanha da uva.

De regresso à adega, o visitante vai ser desafiado a experimentar a tradicional pisa a pé, nos lagares de mármore da Vila Santa, um dos materiais mais emblemáticos da região.

O programa continua com uma visita à adega e às caves e termina com um almoço harmonizado com alguns vinhos como o Marquês de Borba - branco e tinto-, Vila Santa Reserva Tinto e Marquês de Borba Colheita Tardia.

O programa tem dois menus de almoço à escolha. Além do aperitivo de boas-vindas, tibornas regadas com azeite extra virgem Oliveira Ramos Premium e Queijinhos da região, arroz escuro de pato "Vila Santa" com carpaccio de courgette ou Bacalhau "à Chef" com migas de brócolos são alguns dos pratos definidos nos menus.

O programa tem o valor de 80€ por pessoa, sendo necessário o mínimo de quatro pessoas. É aconselhado a marcação prévia através do site oficial da João Portugal Ramos.