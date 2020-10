Comida congelada, "but make it healthy"

Nos últimos anos, o comeback da comida congelada tem sido visto como um "acontecimento" a ter debaixo de olho. A previsão pode ser surpreendente para alguns (afinal de contas, quando comparados com produtos frescos, os congelados têm uma reputação tudo menos ideal), mas não é feita ao acaso - fruto dos ritmos alucinantes do dia a dia, bem como da crescente necessidade de conveniência e flexibilidade na hora de comer, são vários os momentos em que as refeições conservadas abaixo de zero acabam por ser uma escolha óbvia para muitos de nós.

Os números parecem confirmar isso mesmo: em 2018, o American Frozen Food Institute apontava para um aumento de 2,6% das vendas de comida congelada; mais recentemente, e apesar de diretamente ligado à pandemia, o mês de março representou um salto de 94% na venda destes produtos. Ainda que esse número tenha mitigado desde então, os dígitos continuam positivos, e espera-se que assim seja nos próximos anos.

Mas o que é que isto significa, exatamente? Em pleno 2020, estaremos mesmo a regressar aos congelados convencionais, com os seus químicos, conservantes e ingredientes questionáveis? Estaremos mesmo a regressar às opções que encontramos no típico corredor frio do supermercado?

Não propriamente - em pleno 2020, estamos apenas a regressar à conveniência de uma refeição congelada, refeição essa que se quer cada vez mais saudável, nutritiva e em linha com as nossas preferências alimentares.

É precisamente aí, em linha com a tendência crescente de fazer e consumir congelados que sejam não só convenientes, mas também saudáveis, biológicos, plant-based e sem glúten (quatro pilares que empresas como a Clarkston Consulting veem no futuro da comida congelada) que surge a Mum's Cooking - uma marca portuguesa de healthy frozen food com certificação biológica, criada por Catarina Partidário com o objetivo de fornecer opções saudáveis, práticas e caseiras na hora das refeições. Todas elas congeladas, claro.

Mum's Cooking, Catarina Partidário créditos: Mum's Cooking

“A Mum’s Cooking nasceu na minha cozinha, em Lisboa, com o objetivo de tornar mais fácil a alimentação saudável numa época em que andamos todos apressados, muitas vezes sem tempo para cuidarmos de nós e dos nossos. A ideia surgiu quando me apercebi de que não existiam, à data, opções verdadeiramente saudáveis no mercado nacional de comida congelada – as opções de compra ou de supermercado tinham uma lista de ingredientes assustadora, com químicos e conservantes que não deveríamos consumir, e ainda menos dar aos nossos filhos." Catarina Partidário

Um projeto saudável, prático e caseiro

"Porque é que não há comida saudável congelada?" Foi precisamente esta a pergunta que a fundadora da Mum's Cooking fez a si mesma no momento "Eureka" que, em janeiro de 2018, fez nascer este projeto de healthy frozen food.

Inspirada pela necessidade de ter uma alimentação mais saudável, e movida pelo desejo de dar esses mesmos hábitos à sua família, e em particular ao seu filho, Catarina pôs as mãos na massa e criou aquilo que ela própria gostaria de encontrar no mercado: uma marca de comida congelada que fosse não só simples e rápida de preparar, mas também verdadeiramente nutritiva, sem os químicos e conservantes que tipicamente se encontram neste tipo de produtos alimentares.

É por isso mesmo que a Mum's Cooking entra no congelador de quem procura uma alimentação saudável com a promessa de refeições que são simultaneamente caseiras e descomplicadas, todas elas confecionadas na cozinha da própria Catarina (uma cozinha com todas as certificações necessárias para este processo) e preparadas com ingredientes biológicos e sazonais, sem qualquer tipo de conservantes ou aditivos.

Seja para mães ou pais que querem passar menos tempo na cozinha e mais tempo em família, ou para pessoas que muitas vezes se veem sem tempo (ou paciência) para cozinhar, a marca portuguesa de healthy frozen food vem provar que a comida congelada não precisa de ser sinónimo de comida pouco saudável, de comida altamente processada, de comida para "desenrascar".

Muito pelo contrário - a Mum's Cooking, como a define Catarina, é "amor e carinho numa caixa no congelador".

Mum's Cooking créditos: Mum's Cooking

Um menu biológico e sazonal

Vegan. Vegetariano. Sem glúten. Na Mum's Cooking, o menu biológico e sazonal é desenhado com as escolhas do hoje em mente, e preparado de forma saudável, com ingredientes naturais, sem químicos e minimamente processados.

Sopas e tartes salgadas sazonais, Bolinhas de Azuki ou Bolinhas de Grão de Bico e Abóbora (duas opções vegan e sem glúten), e Pastéis de Batata Doce e Atum (com batata doce biológica e sem glúten) são algumas das opções que se encontram no menu deste projeto cozinhado em português.

Para além destas, as propostas da Mum's Cooking passam também por dois pratos com lentilhas, um deles uma Lasanha de Lentilhas Coral (uma opção que é biológica e vegan) e o outro uma Bolonhesa de Lentilhas Castanhas (um prato biológico, vegan e sem glúten).

E porque não há "comida da mãe" sem um pouco de tradição à mistura, a marca de healthy frozen food tem também uma Feijoada de Cogumelos, biológica, vegan e sem glúten.

Com os olhos postos na tendência de uma alimentação cada vez mais distinta no que aos congelados diz respeito, a maior parte das opções da Mum's Cooking são vegan, sendo que uma das tartes salgadas é vegetariana (com ovo). De todo o menu, os Pastéis de Batata Doce e Atum são o único prato com peixe.

Os produtos da marca encontram-se disponíveis para encomenda no site (mumscooking.pt), com indicação de todos os ingredientes e modo de preparação.

As entregas são realizadas semanalmente em Lisboa, Oeiras, Amadora, Odivelas, Sintra, Cascais, Almada e Seixal. Em alternativa, as refeições da Mum's Cooking também podem ser recolhidas no pick-up point da marca, em Lisboa.

"O maior objectivo, e a razão pela qual a marca existe, é ajudar. Ajudar todas as pessoas a comer bem, a fazer uma alimentação mais saudável, mesmo nos dias em que não há tempo ou paciência. Sobretudo ajudar as mães, a quem hoje em dia tanto é exigido a todos os níveis, a cuidarem da sua família com refeições saudáveis, com ingredientes biológicos, de qualidade, e muito fáceis de preparar." Catarina Partidário

Uma cozinha com consciência, dirigida no feminino

Numa altura em que os nossos desejos se dividem entre a vontade de ter mais tempo e a vontade de ter mais saúde, e numa altura em que somos mais informados e exigentes do que nunca, falar na tendência de healthy frozen food não é falar num conceito passageiro - em vez disso, é falar numa opção fundamental para todos nós.

Afinal de contas, quer estejamos a viver sozinhos ou no seio de uma família de cinco, todos nós queremos ter mais tempo e mais saúde. E todos nós nos sentamos à mesa com informação numa mão e exigência na outra.

A equipa da Mum's Cooking tem consciência disso mesmo. Três mulheres, três mães e três apaixonadas pela família, Catarina Partidário (fundadora e "faz tudo"), Marta Magriço (nutricionista) e Anamaria Grebla (cozinheira) sabem a importância que uma alimentação saudável tem, tanto para elas mesmas como para os seus.

Ao mesmo tempo, Catarina, Marta e Anamaria sabem que o tempo, o espaço e a disponibilidade nem sempre estão do lado daqueles que procuram ter melhores hábitos alimentares.

É precisamente pelas vivências e experiências pessoais que a família e a alimentação saudável estão no coração da Mum's Cooking e no centro dos valores da marca.

Unindo o conforto de uma refeição caseira à conveniência de a escolher pré-cozinhada, este projeto quer tornar a alimentação biológica, vegan, vegetariana e sem glúten mais acessível a todos, colocando o foco nos ingredientes naturais e sazonais e desmistificando aquilo que a comida congelada significa nos dias de hoje.

Nas palavras de Catarina Partidário, "o maior objectivo, e a razão pela qual a marca existe, é ajudar. Ajudar todas as pessoas a comer bem, a fazer uma alimentação mais saudável, mesmo nos dias em que não há tempo ou paciência."